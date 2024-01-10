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التموين: إيقاف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات في هذا الموعد

08:31 م الأربعاء 10 يناير 2024

الخبز

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كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توقف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات يوم الخميس الموافق 11/1/2024 (بدءاً من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 فجراً) وهى فترة عدم الصرف للمواطنين.

وأوضحت في بيان لها، الأربعاء، أن ذلك يأتي في ضوء قيام شركات البطاقات الذكية بعمل صيانة دورية لرفع كفاءة الخوادم والحواسيب المستخدمة في منظومة الخبز البلدى المدعم.

وأشارت إلى أنه سيتم العودة إلى العمل بشكل طبيعى كالمعتاد في تمام الساعة الـ5 فجراً.

الخبز وزارة التموين الخبز البلدى المدعم

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التموين: إيقاف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات في هذا الموعد
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