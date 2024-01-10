أمطار متفاوتة الشدة.. بيان من الأرصاد بشأن طقس السبت المقبل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من السبت القادم 13 يناير وحتي الأحد 14 يناير، تشهد البلاد أمطارا متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها على "فيسبوك" الأربعاء، إن البلاد تشهد اعتبارًا من السبت القادم وحتى الأحد، نشاط رياح على البحر المتوسط؛ يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وطالبت الأرصاد المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور الآتية، حالة الطقس خلال يومي السبت والأحد القادمين.

حالة الطقس السبت 13 يناير 2023

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس السبت القادم 13 يناير، تشهد أمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أنه يتواجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 14 يناير 2023

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس الأحد القادم 14 يناير، تشهد أمطارًا متوسطة بنسبة حدوث 40 إلى 70 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى، تواجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

ولفتت إلى، وجود اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر.

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