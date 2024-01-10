قرار عاجل لنقيب المحامين بشأن ساعات العمل بالنقابات ذات الكثافة العالية

كتب- محمد أبو بكر:

قرر عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين، زيادة ساعات العمل في النقابات الفرعية ذات الكثافة العالية، خلال عمليات تجديد كارنيهات العضوية، واستخراج البطاقة العلاجية؛ في استجابة سريعة للمحامين في النقابات الفرعية بالأقاليم.

وأضافت النقابة العامة للمحامين، في بيان لها الأربعاء عبر "فيسبوك"، أن عمليات استخراج الكارنيهات والبطاقة العلاجية تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا، في النقابات الفرعية ذات الكثافة العالية، بعد أن كانت تنتهي ساعات العمل الثالثة عصرًأ.

وأوضحت النقابة، أن هذا القرار جاء؛ تيسيرًا على المحامين في الأقاليم، وإعطائهم مزيدًا من الوقت خلال اليوم؛ لتجديد الكارنيه واستخراج البطاقة العلاجية.

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