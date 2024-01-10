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BBC

السيسي يصل العقبة للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

04:42 م الأربعاء 10 يناير 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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العقبة- أ ش أ:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى مدينة العقبة ؛ للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والتي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي قد صرح بأن الرئيس السيسي سوف يستعرض خلال القمة ، التي تجمعه والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) ، الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى جانب عرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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