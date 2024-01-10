تفاصيل إعلان "السلع التموينية" ممارسة توريد 50 ألف طن سكر قصب/ أبيض مستورد

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) و/ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).. فترات وصول من 29 فبراير حتى 15 مارس 2024 و/ أو وصول من 16 مارس إلى 31 مارس 2024.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالنسبة إلى السكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقًا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلوجرامًا، وذلك بالسداد At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وتقدم أسعار العروض على أساس CIF free out بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي؛

على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

ويكون باقي الشروط طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض، ويمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.