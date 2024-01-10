بسبب "الحكومة شغالة عند المحتكرين".. هجوم برلماني على الحكومة بسبب أسعار الدواء والأخيرة ترد

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، تحفظات من قِبل الحكومة على تعليق النائب السيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وهجومه على الحكومة؛ بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، موجه إلى وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وكان النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، وجه انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الدواء، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار، موجهًا اللوم والمسؤولية الكاملة إلى الحكومة؛ بسبب فوضى السوق في مصر، قائلًا: "الأسعار تأكل ما يتم إنجازه على الأرض، والمواطن أصبح مستاء جدًّا"، متابعًا: "الحكومة أصبحت شغالة عند المحتكرين"، وتابع: "إننا لا نصنع الدواء بل نقوم بتجميعه في مصر"، متوقعًا أن يتم التصنيع من خلال مدينة صناعة الدواء التي تم إنشاؤها.

وأعلن المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون النيابية، تحفظه على تعليق رئيس حزب التجمع، قائلًا: "ذلك الكلام غير صحيح، ولا بد من توضيحه"، مشيرًا إلى أن أسعار الدواء مرتبطة بأسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، والتي ترتبط بأسعار الدولار.

وعلق وزير الشؤون النيابية بأن "الحكومة مش شغالة عند الاحتكارات؛ إنها تراقب السوق، وهناك أسعار ترتفع ليس في مصر فقط؛ ولكن في أماكن كثيرة".

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على رد الوزير، قائلاً: "هي شكوى يقدمها النائب، ولعلها جرس إنذار، فسوق الدواء المصري تحتاج إلى ضبط، لأن تسعير المواد الغذائية شيء والأدوية وما يتعلق بالصحة شيء آخر، ربما يكون جرس إنذار من النائب".

وتابع رئيس المجلس: "نفرق بين صناعة الدواء واستيراد المواد الخام من الخارج، والصناعة موجودة وتقوم بدور، ومعظم المواد الخام لا تكون متوفرة في دول مختلفة".