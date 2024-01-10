تعرف على الندوات التي ينظمها معرض الكتاب حول يعقوب الشاروني

كتب- محمد شاكر:

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، عددا من الندوات حول الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، رائد الكتابة للأطفال، باعتباره شخصية معرض كتاب الطفل.

ويبلغ عدد الندوات التي سيكون محورها الكاتب الراحل، 5 ندوات، جاءت تفاصيلها كالتالي:

- يوم الأحد الموافق ٢٨ يناير jقام ندوة "التراث والتاريخ في أعمال يعقوب الشاروني"، وفي يوم الاثنين ٢٩ يناير تقام ندوة "رواية الفتيان عند يعقوب الشاروني".

- تقام ندوة "يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا" يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ يناير، أما ندوة "دور الشاروني في نقد حركة أدب الطفل"، فتقام يوم السبت الموافق ٣ فبراير المقبل، في حين تقام ندوة "الشاروني مسئولا ثقافيا وأكاديميا وداعما للموهوبين" يوم الاثنين الموافق ٤ فبراير.

,أعلنت اللجنة العليا للمعرض، اختيار عالم المصريات البارز الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، كما اختارت الكاتب يعقوب الشاروني رائد الكتابة للأطفال شخصية معرض كتاب الطفل، وتحل دولة النرويج لتكون ضيف شرف المعرض.

وتستعد وزارة الثقافة، لعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، وذلك يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمركز المعارض بالتجمع الخامس، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتنطلق الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للكتاب.

ويشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من مصر والدول الأجنبية والعربية.

كما سيشهد المعرض العديد من الفعاليات، منها معارض الكتب المصورة، وتوقيعات الكتب من كتاب عالميين ومصريين، وورش العمل الفنية، مثل ورشة عمل النحت بالطين وورشة عمل الرسم بالألوان الزيتية.

وتواصل وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الاستعدادات لإقامة هذا الحدث الثقافي الأبرز في مصر.

وتقام الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.