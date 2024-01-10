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BBC

"10 جرام من السم النقي للثعبان".. الصحة تكشف حجم إنتاج اللقاحات خلال 2023

02:09 م الأربعاء 10 يناير 2024

وزارة الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

كشف تقرير رسمي لوزارة الصحة والسكان، عن حجم إنتاج اللقاحات خلال العام المنقضي 2023.

وقال التقرير إنه يتم المضي قدما في تنفيذ خطة الدولة لتوطين صناعة اللقاحات محليا من خلال تسجيل منتجات شركة فاكسيرا في دولتي اليمن وليبيا وبدء التصدير لهذه الدول، ويجري التعاون مع كل من دولتي مالي والسودان لتصدير الأمصال المصنعة محلياً لدي الشركة، والبدء في إجراءات تسجيل الشركة في دولة زيمبابوي لبدء تصدير المنتجات المصنعة محلياً.

كما تتضمن الخطة توطين صناعة اللقاحات من خلال استغلال خطوط الإنتاج لدي فاكسيرا من خلال الشراكة مع إحدى الشركات المصرية الخليجية، ومع الجانب الصيني مع إنشاء مصنع مجهز طبقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية للتصنيع الجيد لإنتاج لقاح بي سي جي أورام.

كما تم البدء في تصدير شحنة أمصال ثعبان وعقرب وكذلك لقاح كلب وتيتانوس وقائي لدولة ليبيا، والبدء في إجراءات التصدير شحنة أمصال ثعبان لدولة قبرص بمبلغ ٨٥٠٠٠ دولار.

وأشار التقرير إلى نسبة تطور إنتاج اللقاحات خلال العام الماضي كالتالي:

* إنتاج كمية ٩٨,٦٧٨ من مصل العقرب بتطور بنسبة ٢٥%

* إنتاج كمية ٨,٩١٧ من مصل الثعبان

* إنتاج كمية ٢٥,٩٢٦ من مصل التيتانوس

* إنتاج كمية ١٣٩١٥٨ فيال إنسولين بنسبة تطور 100%

* إنتاج كمية ٣١٦٨ فيال BCG-T بنسبة تطور ١٩٠%

* إنتاج كمية ٨٣٤ لتر من البلازما الخام.

* إنتاج الحيوانات المعملية لتغطية احتياجات الرقابة الدوائية وكذلك للبيع الخارجي بشكل منتظم.

  • إنتاج ١٠ جرام من السم النقي للثعبان.
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وزارة الصحة السم النقي للثعبان إنتاج اللقاحات توطين صناعة اللقاحات منتجات شركة فاكسيرا

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