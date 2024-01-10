"ارحلوا".. مجدي الجلاد يهاجم حكومة مدبولي:"عملتوا إيه طول 6 سنين؟" - فيديو

القاهرة - مصراوي:

هاجم مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. ورأى أنها فشلت في حل الأزمة الاقتصادية طيلة الـ6 سنوات الماضية، وعليها الرحيل حتى تأتي أخرى جديدة تضع حلولا للأزمة.

وعبر برنامجه "لازم نفهم"، الذي يذاع على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرح الجلاد روشتة لحل أزمة الاقتصاد المصري، عبر زيادة عائدات مصر، والاستعانة باقتصاديين مصريين للاستعانة بخبراتهم لتحويل اقتصاد البلاد من ريعي إلى إنتاجي.

وخاطب الجلاد رئيس الوزراء، قائلا:"تعالى يا دكتور مدبولي نشتغل اقتصاد واستثمار، ونعتمد على تطوير الإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير ونساعد المستثمرين ونذلل العقبات، ونوفر أجواء جاذبة للمستثمرين".

وانتقد الحكومة قائلا:"إنتوا بتعموا إيه من 2018 من 6 سنين تقريبا.. هل عملنا نهضة صناعية أو أجرينا تحسين وتطوير الإنتاج الزراعي؟.. أو بقينا دولة جاذبة للاستثمارات؟.. أو بقينا دولة مصدرة أكتر ما بتستورد؟ طيب ما أهوه الأوضاع بتسوء.. ما بتسألوش حد عن الحلول؟".

وتابع:"هنفضل في الوضع ده لأمتى؟.. فين الأرقام اللي بتقول إن الاقتصاد اتحسن علشان نقول إن الحكومة بتشتغل؟.. الواقع والأرقام بتقول إن الوضع تدهور.. وماينفعش رئيس الحكومة يطلع يقول مستحيل تكمل كدة".

وعقب الجلاد على رئيس الحكومة قائلا:"كلنا متفقين.. هو الحل على المواطن ولا الحكومة؟ معندكوش حل إرحلوا.. علشان تيجي حكومة تانية تحط حلول".