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BBC

"الوزراء" يعتمد دراسة "المالية" بشأن التصرف في مبنى بشرم الشيخ لصالح البنك الأهلي -تفاصيل

01:37 م الأربعاء 10 يناير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد السعداوي:

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية في ما يتعلق بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع، لمدة ٢٥ عاماً، في المبنى المقام على مساحة ٢٧٢.٥ م٢، والمكون من دورَين بما يعادل مساحة ٥٥٤.٤ م٢ الكائن داخل الحديقة المركزية بحي النور بجوار مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، لصالح البنك الأهلي المصري، لإقامة فرع للبنك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على التوسع في توفير الخدمات للمواطنين وزوار المنطقة، ومنها الخدمات المصرفية والمعاملات البنكية.

الوزراء يعتمد دراسة المالي التصرف في مبنى بشرم الشيخ البنك الأهلي الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

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