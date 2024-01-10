نشر أجهزة التعامل مع توقف القلب المفاجئ بالمطار والمترو والسكة الحديد.. تفاصيل الدراسة

كتب- أحمد السعداوي:

اعتمد مجلس الوزراء نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان؛ بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم التنويه في هذا الصدد إلى توافق الجهات المعنية بالدراسة على تنفيذ مرحلة تجريبية لنشر هذه الأجهزة في عدة أماكن مقترحة؛ وتتمثل في: مطار القاهرة الدولي، ومحطة قطار مصر، ومحطة مترو السادات، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصلحة الجوازات، ومجمع السجل المدني، والمحاكم الكبرى، بحيث يجري تحديد عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها بتلك الأماكن وفقًا لكثافة المترددين على المكان، على أن تكون مدة المرحلة التجريبية 12 شهرًا، مع اقتصار استخدام الأجهزة المشار إليها على المتدربين فقط.

وأحيط المجلس بما تم التوافق عليه أيضًا في هذا الموضوع بشأن بروتوكول التعاون، الذي تم إعداد مسودته من قِبل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العدل، بحيث يتم توقيع هذا البروتوكول بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المزمع نشر الجهاز المعروض أمره بالأماكن الخاضعة لإشرافها خلال المرحلة التجريبية، بحيث يحدد البروتوكول اختصاصات والتزامات كل جهة.