إعلان

BBC

نشر أجهزة التعامل مع توقف القلب المفاجئ بالمطار والمترو والسكة الحديد.. تفاصيل الدراسة

01:31 م الأربعاء 10 يناير 2024

رئيس مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- أحمد السعداوي:

اعتمد مجلس الوزراء نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان؛ بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الدراسة إلى أنه تم التنويه في هذا الصدد إلى توافق الجهات المعنية بالدراسة على تنفيذ مرحلة تجريبية لنشر هذه الأجهزة في عدة أماكن مقترحة؛ وتتمثل في: مطار القاهرة الدولي، ومحطة قطار مصر، ومحطة مترو السادات، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصلحة الجوازات، ومجمع السجل المدني، والمحاكم الكبرى، بحيث يجري تحديد عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها بتلك الأماكن وفقًا لكثافة المترددين على المكان، على أن تكون مدة المرحلة التجريبية 12 شهرًا، مع اقتصار استخدام الأجهزة المشار إليها على المتدربين فقط.

وأحيط المجلس بما تم التوافق عليه أيضًا في هذا الموضوع بشأن بروتوكول التعاون، الذي تم إعداد مسودته من قِبل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العدل، بحيث يتم توقيع هذا البروتوكول بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المزمع نشر الجهاز المعروض أمره بالأماكن الخاضعة لإشرافها خلال المرحلة التجريبية، بحيث يحدد البروتوكول اختصاصات والتزامات كل جهة.

مجلس الوزراء أجهزة التعامل مع توقف القلب المطار المترو السكة الحديد وزارة الصحة والسكان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الوزراء" يعتمد دراسة "المالية" بشأن التصرف في مبنى بشرم الشيخ لصالح البنك الأهلي -تفاصيل

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أمريكي قوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
طرح أراضي جديدة.. شركة العاصمة الإدارية تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الأولى .