السكة الحديد: إتاحة حجز تذاكر القطارات في 500 ألف نقطة بيع جديدة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على القطارات من خلال عدد من وكلاء البيع الجدد وهم: (خدماتي – طلقة – كاش كول – أو باي) التابعين لشركة خالص، إحدى شركات مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية.

وتضم الشركة أكثر من 20 وكيل بيع بعدد 500 ألف نقطة بيع منتشرين على مستوى الجمهورية ويتم إضافتهم لمنظومة الدفع الفوري الخاصة بحجز تذاكر السفر بالقطارات تباعا.

كان سبق للهيئة التعاقد مع شركة فوري والتي تمتلك 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية لبيع تذاكر السفر بالقطارات ليصبح بذلك إجمالي عدد نقاط البيع 820 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيرا على المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة ومواجهة الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أي منفذ بيع والتوجه بها إلى محطة السفر بشكل مباشر واستقلال القطار.

وأكدت الهيئة، إتاحة الحجز من خلال وكلاء البيع لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - الثالثة المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

كما تم إتاحة الحجز من خلال موقع الهيئة، وتطبيق الحجز الخاص بالهاتف المحمول:

- أندرويد

- آيفون

وأكدت هيئة السكك الحديدية، ضرورة وجود تذكرة مع الراكب قبل استقلاله القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك لحجز التذاكر حتى لا يتعرض لدفع الأجرة والغرامة المقررة، وفي حالة رغبة الراكب في رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال منافذ فوري أو وكلاء البيع الأخرى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقدا من خلال شبابيك صرف التذاكر بالمحطات وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة.