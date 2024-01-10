"2 مليون شقة مغلقة".. تعليق جديد من رئيس "إسكان النواب" بشأن الإيجار القديم

كتب - سامح سيد:

قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإيجار القديم على أولويات الأجندة التشريعية للجنة وسيتم فتح الملف قريبا.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الإيجار القديم يعد من الملفات الشائكة والحساسة لأنه يمس ما يقرب من ٨٠ إلى ٩٠٪؜ من الشعب المصري، ولكن لابد من حل لإشكالية هذا الملف، متمنيا أن يتم الانتهاء منه قبل ختام دور الانعقاد الحالي.

وأكد أن اللجنة ستحقق التوازن بين المالك والمستأجر، لكنه رفض الدخول في تفاصيل حول الأفكار المقدمة ومشروعات القوانين المطروحة من بعض النواب لحل الإشكالية في ملف الإيجار القديم، معتبرا أن الخوض في التفاصيل قد يثير البلبلة قبل بلورة الأفكار الموجودة.

ولفت "الفيومي" إلى أن الرئيس تحدث عن هذا الملف في ندوة "حكاية وطن" وأشار إلى أن هناك ٢ مليون شقة مغلقة، متابعًا: "المستأجر يغلق الشقة ويسكن في إحدى المدن الجديدة لأن إيجارها حوالي ١٠ جنيهات، ولسان حال المستأجر أنه يحتفظ بشقة لا تكلفه شيئا بل تعتبر شقة بلا تكلفة".

وأوضح رئيس لجنة إسكان البرلمان أن عقارًا في وسط البلد يقدر ثمنه من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ مليون جنيه قيمة الإيجارات فيه تصل لـ ١٠٠ جنيه، مضيفًا: "إذا المالك غني لأنه يملك عقار قيمته المالية كبيرة لكنه فقير لأن الايجارات ضعيفة للغاية، وهناك تناقض كبير في هذه الأوضاع، ومن ثم لابد من حل هذه الأوضاع وسيتم حلها بشكل متوازن بين المالك والمستأجر وإنهاء حالة العداء بينهما".

وأكد أن اللجنة ستفتح حوارا مجتمعيا واسعا لمناقشة ملف الإيجار القديم، وسيتم الاستماع لجميع الأطراف المعنية والمتخصصين والقانونيين.