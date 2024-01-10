موجة صقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى يوم الأحد

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أمطار وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 إلى الأحد 14 يناير 2024.

وحذرت الهيئة في بيان لها من انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجة مئوية.

وقالت الهيئة: يسود طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

طقس الأربعاء..

أمطار متوسط بنسبة حدوث 60 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر تكون خفيفة مساءً على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 % تقريبا) على فترات متقطعة.

نشاط رياح واضطراب الملاحة البحرية على كافة الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس على البحر المتوسط وسرعة الرياح (70:50 كم (س) وارتفاع الموج (3.5:2.5 متر).

طقس الخميس..

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة الى مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الاحمرو جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

. نشاط رياح د على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

واضطراب الملاحة البحريةعلى البحر المتوسط وسرعة الرياح (60:50 كم /س) وارتفاع الموج 3:2 متر) .

طقس الجمعة..

شبورة مائية من 4 الى 9 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناءوشمال الصعيد.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

طقس السبت..

أمطار متوسط بنسبة حدوث 60 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

طقس الأحد..

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 70:40 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.