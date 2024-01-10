أمطار وبرودة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان رسمي)

القاهرة - مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السوحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأقصى جنوب سلاسل جبال البحرالأحمر تكون خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 18 11

بنهــــا 19 11

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 20 12

السويس 19 10

العريش 21 10

رفح 21 9

رأس سدر 21 10

نخل 20 3

كاترين 14 3

الطور 25 18

طابا 23 12

شرم الشيخ 24 16

الإسكندرية 18 13

العلمين الجديدة 18 11

مطروح 17 13

السلوم 16 11

سيوة 18 3

رأس غارب 22 15

الغردقة 25 15

سفاجا 26 15

مرسى علم 26 15

شلاتين 28 20

حلايب 27 19

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 20 11

بني سويف 20 8

المنيا 18 7

أسيوط 19 8

سوهاج 19 9

قنا 26 13

الأقصر 26 11

أسوان 27 15

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 26 13