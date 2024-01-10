9 نقاط.. تعرف على الخطوط الجديدة في شبكة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

تسعى شركة مصر للطيران لتطوير الخدمات وفتح خطوط جديدة لجذب أكبر حركة سياحية راحة الركاب وتوفير كل ما يطلبه المسافر وتحقيق خطة الدولة المصرية 2030.

ويأتي ضمن خطة التطوير زيادة 9 نقاط إلى شبكة الشركة الدولية، ويستعرض "مصراوي" الخطوط الجديدة التي افتتحتها الشركة في التقرير التالي:

1- احتفلت مصر للطيران مع ركابها بانطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة الدولي والمتجهة إلى دكا عاصمة بنجلاديش، وقامت الشركة بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية وسط ترحيب من الركاب بتشغيل هذا الخط الجديد، وتم طرح تخفيض 50% على درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية على رحلتها الأولى فى الذهاب والعودة تشجيعًا للمسافرين على هذا الخط الجديد .

2- كما استقبل مطار القاهرة الدولي أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط، تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسي أيام (السبت والإثنين والأربعاء) ، وتشجيعًا من الشركة للخط الجديد منحت الشركة 1000 ميل إضافى على أول رحلة إلي مطار نيوارك ليبرتي بنيوجيرسي لأعضاء برنامج المسافر الدائم .

3- شهد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى وغاريث بايلي السفير البريطانى بالقاهرة مراسم انطلاق أولى رحلات الشركة من مطار القاهرة الى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737 ، وتشغيل خط مانشستر سيصبح اٍجمالى عدد رحلات الشركة الى المملكة المتحدة 20 رحلة أسبوعيًا بواقع 14 رحلة إلى لندن و5 رحلات إلى مانشستر ورحلة من الاقصر الى مطار هيثرو بلندن .

4- وأقلعت أولي رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة إلى العاصمة الهندية نيودلهي ، وذلك في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند حيث تسير الشركة رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام (الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد) .

5- انطلقت أولى رحلات مصر للطيران المباشرة إلى مدينة بورتسودان وعلى متنها 120 راكباً ، وقامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان .

6- شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وهيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة انطلاق أولى رحلات مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة الدولى إلى مطار ناريتا –بالعاصمة اليابانية طوكيو ، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات في أعقاب تداعيات جائحة كورونا .

7- وأقلعت أولي رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلى متنها 234 راكباً ، ومن المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى (الثلاثاء والخميس) ، وذلك فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم .

8- وقامت مصر للطيران بتشغيل خط طيران مباشر بين (القاهرة / شنغهاي) بالصين بطائرة من طراز بوينج 300-777 وذلك بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام (الثلاثاء والخميس والسبت) .

9- كما قامت الشركة بتشغيل أول رحلة مصر للطيران بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات الي مطار مصراته في ليبيا .