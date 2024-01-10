الخميس.. افتتاح "صالون الفسيفساء" بمركز محمود مختار الثقافي

كتب- محمد شاكر

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية "صالون الفسيفساء" يوم الخميس الموافق 11 يناير الجاري في تمام السادسة مساء، بحضور الدكتور رضا عبد السلام قوميسير الصالون وبمشاركة 25 فناناً تحتضن أعمالهم قاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي.

وقال الدكتور وليد قانوش: "تعد الفسيفساء من الفنون العريقة التي وُجدت منذ القدم، ويأتي صالون الفسيفساء كمساحة جديدة مهمة لفنانيه لعرض أعمالهم لاسيما أنه لا يحظى بفرص عرض مماثلة كباقي الفنون الأخرى، ورغم هذا هو أحد الفنون التي يعرفها الإنسان البسيط جيدا لإرتباطه بوظائف جمالية وزخرفية في الواقع، لذا يمثل الصالون مناسبة للإبداع وترويج وسائل مبتكرة للحفاظ على هذا الفن التراثي".

وأضاف قانوش: "مؤخرا إنتقل فناني الفسيفساء من التقليدي إلى التجريدي، لذلك فالمهتمين بالفنون التشكيلية يكتشفون أنهم باتوا يعتمدون على الخيال والرمز والأسطورة عند تصميم أعمالهم، ومما يميز هذا الفن العريق أيضاً أنه مرآة تعكس الواقع الذي نعيشه ومُعبراً عنه فإبتكاراته أصبحت متميزة بفعل الجودة والدقة في الإنجاز والقيمة الفنية، لذا فإن صالون الفسيفساء مناسبة هامة لمشاهدة بانوراما فنية تجمع مجموعة متميزة من الفنانين لكل منهم رؤيته وتصميمه التجريدي أو الهندسي أو التعبيري، في حوار مفتوح معهم في رحاب فن الفسيفساء بخصوصيته وجمالياته الرائعة".

ويضم الصالون في نسخته الأولى والتي تأتي تحت عنوان "تقاطعات الفكر مع سحر معالجة الفسيفساء" أعمال 25 فناناً هم: أحمد نبيل، إسراء ياسر، إيمان رمزي، إيناس مراد، حسناء حسن، دينا يسري، رشا أحمد نبيل، رشا سالم، رضا عبد السلام، زينب نور، صفاء عبد السلام، صفية القباني، عبد السلام عيد، عزيزة فهمي، عمرو أحمد نبيل، عمرو عليّ الدين، محمد سالم، محمد شاكر، محمد كشك، مروة قنديل، منى رجب، منى عليوه، منى مجدي قناوي، نرمين المصري.

يستمر العرض حتى 27 يناير، يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.