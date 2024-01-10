نشرة منتصف الليل| حقيقة "توريق قناة السويس".. وتحذير من التموين بشأن أسعار الذهب

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثماني الماضية، على رأسها توقع وزارة التموين استقرار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ونفي المتحدث باسم الحكومة ما تردد عن توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس لسد جزء من الديون الخارجية المستحقة على الدولة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الثلاثاء على النحو التالي: