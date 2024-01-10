غدًا.. افتتاح معرض "قبل أن أغادر" لخلود حسني بالأوبرا

كتب- محمد شاكر

تحت عنوان "قبل أن أغادر"، تفتتح التشكيلية خلود محمد حسنى معرضها بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بالأوبرا، مساء الخميس، بحضور الدكتور نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا، والتشكيلي الكبير محمد عبلة، والدكتور طارق بحكيم عميد كلية الفنون والتصميم بجامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والناقد عادل بنيامين.

ويستمر المعرض حتى الاثنين 15 يناير.

يضم المعرض 105 لوحات تلخص فترة زمنية وأحداث واقعية عاشتها الفنانة حيث استثمرت الفن كوسيلة للعلاج واللتعبير عن قوة المرأة مستخدمة أسلوب التجريد الذى يعتمد على مساحات لونية تجسيد المشاعر الانسانية المختلفة بخامات متنوعة منها الاكريلك، الخشب، الرايزن وغيرها.

يذكر أن التشكيلية الشابة خلود حسني تخرجت فى المدرسة الألمانية للراهبات بباب اللوق، حاصلة على بكالوريوس تصميم السينما والمسرح من كلية الفنون والتصميم جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عملت باليرينا في دار الأوبرا وأقامت 4 معارض فنية فردية ، حصلت على عدة تكريمات وجوائز من خلال مشاركتها في بعض المعارض الجماعية الدولية.