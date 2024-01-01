إبراهيم عيسى: كمال الشاذلي كان آخر السياسيين في مصر

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الشعب المصري ليس شعبًا ديمقراطيًا، مشيرًا إلى أنه لا أحد يؤمن بالديمقراطية في مصر أو يمارسها.

وأضاف عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الإثنين، أن الخطورة في أن الأحزاب والمثقفين والحقوقيين لا يمارسون ديمقراطية.

وتابع مقدم "حديث القاهرة": "لا احد ديمقراطي ولا يؤمن بها ولا يمارسها ولكن هذا لا يعني أننا لا نطبق الديمقراطية، محدش هيتعمل الديمقراطية بدونها ولا يمكن تعلمها في غيابها".

واستطرد الإعلامي إبراهيم عيسى: "لا يوجد سياسي في مصر، وآخر السياسيين كان كمال الشاذلي ومش شرط السياسي يكون معارض ممكن يكون بتاع الدولة وقد يكون معارضًا".

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