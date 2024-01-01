بالصور.. جمارك سفاجا تضبط 750 ألف قرص مخدر قبل تهريبها



كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامى أبو طالب بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل رسالة برتقال قبل شحنها إلى السعودية .

ووردت معلومات سرية من إدارة الفحص بالأشعة بجمرك سفاجا برئاسة على حامد بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة داخل سيارة براد محملة برسالة برتقال مصدرة إلى السعودية، تم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد أبوزيد مدير إدارة الصادر بالتنسيق مع من جميع الإدارات لتفتيش السيارة المبردة، وتبين وجود جيوب سرية أسفل طبلية براد ثلاجة وسراديب حديدية محشوة بكمية من أقراص من حبوب بيج اللون (بوزن إجمالي 107.140 كجم بعدد أقراص 750 ألف قرص يشتبه أنها مواد مخدرة، وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 449 مليون و988 ألف جنيه .

وقرر عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .