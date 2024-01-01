الطيران المدني: ضم 28 طائرة جديدة خلال 2023.. ونقل 2.8 مليون راكب بزيادة 8‎%

كتب- محمد عبيد:

ذكر تقرير صادر عن المركز الإعلامي لوزارة الطيران المدني، أنه تعد صناعة النقل الجوى من الأنشطة ذات العائد الضعيف التى يتراوح هامش الربح فيها بين (1-2%) وذلك طبقاً للتقديرات العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) لعام 2023 .

وأوضح التقرير أن صناعة الطيران تدعم الاقتصاد العالمى بشكل مباشر وغير مباشر وذلك من خلال الوظائف المباشرة والغير مباشرة وذلك بنسبة إجمالية تصل الى 4.1%، وتؤثر صناعة الطيران المدنى على الاقتصاد المصرى حيث تساهم صناعة النقل الجوى بحوالى 7 مليارات دولار من اٍجمالى الناتج المحلى بواقع 2.1% من اٍجمالى الناتج القومى من صناعة النقل الجوى .

وأشار إلى أنه قد شهدت الشركة الوطنية مصر لطيران نمواً ملحوظاُ فى أعداد الركاب عقب عودة حركة الطيران بعد جائحة كورونا، حيث بلغت الزيادة فى أعداد الركاب فى عام 2021 بنسبة %52 مقارنة بعام 2020، وحققت اعلى معدلاتها فى عام 2022 حيث بلغ متوسط حركة الركاب بنسبة 85% عن عام 2021 ؛ وفى عام 2023 ارتفعت حركة الركاب بزيادة قدرها 8% عن عام 2022 .

وتابع أنه هناك استثمارات وجهود التطوير داخل الشركة الوطنية، منها زيادة فى حجم أسطول الشركة الوطنية بعدد 28 طائرة جديدة كالتالي (18) طائرة من طراز بوينج B737-8 MAX، والتى وصل اجمالى طلبات الشراء على هذا الطراز الى 5902 طلبية لعدد (113) عميل فى مختلف أنحاء العالم من بينهم عدد 2380 منذ منتصف عام 2019 وحتى تاريخه وتم تسليم 686 طائرة عام 2023 .

كما شملت زيادة الأسطول علي (10) طائرات إيرباص 350، كما جارى تجديد المقاعد المتقادمة فى عدد 19 طائرة كمرحلة أولى، وإحلال معدات الخدمات الارضية، وجارى رفع كفاءة الخدمة من خلال دورات تدريبية للعنصر البشرى، وجارى تجديد استراحات درجة رجال الأعمال بمطار القاهرة الدولى، وجارى التعاقد على تطوير الموقع الالكترونى وتطبيق الهاتف .

وأوضح أنه قد بلغت مؤشرات الاداء المالى خلال الربع الاول من العام المالى 2024/2023 (يوليو – سبتمبر ) مقارنة بنفس الفتره من العام المالى السابق، نمو فى أسطول الشركة من 71 طائرة الى 81 طائرة بزيادة قدرها 12 %، وزيادة فى عدد الوجهات التى تصل اليها الشركة من (66) الى (73) وجهه خلال بنسبة زيادة 10%، وزيادة فى أعدد الرحلات الجوية من أكثر 9500 ألف رحلة جوية إلى أكثر من عشرة آلاف رحلة جوية بنسبة زياده قدرها 6%، وزيادة فى عدد ساعات التشغيل من 58 ألف ساعة إلى 66 ألف ساعة بنسبة قدرها 15% ، وزيادة فى أعداد السعة المقعدية المتاحة على متن الطائرات من 3.4 مليون مقعد عام 2023/2022 الى 3.7 مليون مقعد بنسبة قدرها 8%، وكذلك ارتفاع فى عدد الركاب الذين تم نقلهم من 2.6 مليون راكب الى 2.8 مليون راكب بنسبة قدرها 6%

وأضاف أن هناك تقييمات دولية لمصر للطيران عضو تحالف ستار، حيث ان تحالف ستار Star Alliance (هو أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم وتأسس عام 1977 ويضم العديد من شركات الطيران الرائدة)، ويهدف التحالف إلى توفير تجربة سفر متكاملة ومريحة للمسافرين من خلال توفير خدمات متنوعة وربط شبكات الرحلات الجوية .

ويضم التحالف عدد 26 شركة طيران حول العالم والذي تتمتع مصرللطيران بعضويته منذ عام 2008، وهناك مطالب ومعايير التحالف السنوية المطلوب استيفائها 52 مطلب تتمركز حول ما يلى، منها السلامة والاستجابة في حالات الطوارئ، وشبكة الدولية والتكنولوجيا، وبرنامج الولاء، والعلامة التجارية الرائدة، وخدمة العملاء المشتركة، وتجربة سفر سلسة، والتعاون التجاري، وحقائب الركاب .

وفاز تحالف ستار العالمى Star Alliance مرة أخرى بلقب أفضل تحالف طيران فى العالم لعام 2023، وذلك فى حفل جوائز skytrax world airline awards حيث يمثل التحالف 26 شركة طيران حول العالم والذى تتمتع مصر للطيران بعضويته منذ عام 2008 .