إعلان

BBC

بالفيديو.. باحث بالأزهر: الزوجة لها ذمة مالية منفصلة.. وعليها إخراج الزكاة

09:30 م الإثنين 01 يناير 2024

الشيخ أبو اليزيد سلامة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الزكاة جزء من المال حق للفقير، موضحًا أن المرأة لها ذمة مالية بعيدة عن الزوج ويمكن أن تخرج عليها زكاة حال وصول مالها للنصاب.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الإثنين: "المرأة عليها أن تحسب مالها وتسد ديونها وبعدها تحسب المتبقى كل نهاية عام هجرى وفى حال وصوله النصاب أى ما قيمته ٨٥ جرام ذهب.

وتابع: "لو كل الفلوس اللى معاه توازى ما قيمته ٨٥ جرام ذهب عيار ٢١، عليها أن تخرج ٢.٥ %، أى على كل الف جنيه تخرج للفقراء ٢٥ جنيه".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الشيخ أبو اليزيد سلامة الزوجة لها ذمة مالية منفصلة الزوجة عليها إخراج الزكاة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2024
20 متر خرسانة فوق رؤوس 6 عمال.. لحظات الرعب في حادث محور كمال عامر
أول مولود في مصر 2024.. "عبدالله" من قنا للسنة الثالثة على التوالي
مصر في البريكس رسميًا| خبراء يتوقعون موعد انخفاض أسعار السيارات .
بدء تطبيق الزيادة في الحد الأدنى والأقصى للمعاشات مع دخول العام الجديد .