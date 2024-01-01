أحمد موسى: عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء تصل للحبس 10 أعوام

كتبت- داليا الظنيني :

تناول الإعلامي أحمد موسى، خطة الدولة لحل أزمة الدولار، مبينا أن كل أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل الآن على حل أزمة الدولار، وأن كل الجهات المعنية هدفها في العام الجديد القضاء على السوق السوداء، مضيفًا: هنجيب السوق السوداء الأرض، ممكن تلاقي مسئول من الحكومة قاعد جنبك في القهوة، الحكومة مورهاش غير الأزمة دي وهنقضي على السوق الموازية .

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، مساء الإثنين، أن الأجهزة الأمنية توجه ضربات رادعة لكل من يقوم بالاتجار بالدولار في السوق السوداء، موضحًا أن عقوبة تجارة العملة في السوق السوداء ووفقا للقانون تصل إلى 10 سنوات حبس.

وتابع: أن النيابة العامة تعمل على تحرير محاضر على كل من يتاجر بالدولار خارج الجهاز المصرفي، كما أن الأجهزة الأمنية صادرت أموال كثيرة بالدولار خلال الفترة الماضية.. دا رزق، اللي هيتقبض عليه هيتم مصادرة أمواله، بالإضافة إلى تعرضه للحبس، وكله بالقانون.

واستطرد: سبب الأزمة الحالية هي وجود السوق الموازي، مؤكدًا أن الدولة تكشر عن أنيابها في أزمة الدولار .

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