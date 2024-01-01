حدث في 8 ساعات| ارتفاع أسعار تذاكر المترو.. وتفاصيل مسابقة جديدة لتعيين 30 ألف معلم

كتب- عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها متابعة وزارة التموين لأبرز السلعة الاستراتيجية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

إعلامية: من المتوقع تعديل أسعار اشتراكات المترو خلال الأيام المقبلة

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كشفت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل زيادة أسعار مترو الأنفاق الجديدة التي تم تطبيقها اليوم، مؤكدة أن أسعار المترو تنوعت بين 6 و8 و12 و15 جنيها، وفق طبيعة كل منطقة، منوهة بأن سعر المنطقة الواحدة 6 جنيهات، والمنطقتين 8 جنيهات و3 مناطق 12 جنيها وأكثر من 23 محطة 15 جنيها، ولذوي الهمم تذكرة مخصصة بقيمة نصف جنيه فقط لأربعة مناطق

مجلس الوزراء: مصر تستهدف تعزيز الارتباط بالتكتلات الدولية دون الإخلال بتوازن علاقاتها الخارجية

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أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر تستهدف تعزيز ارتباطها بالتكتلات الدولية لتعظيم منافعها الاقتصادية والسياسية الممكنة، دون الإخلال بتوازن علاقاتها الخارجية مع كل الأطراف الدولية الفاعلة

مسابقة جديدة لـ30 ألف معلم مساعد.. "التنظيم والإدارة" يعلن التفاصيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالجهاز، في مقدمتها متابعة الموقف الخاص بتسليم الوحدات السكنية

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المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل

صدق الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2024، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء محمد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة.

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بيان مهم من التموين بشأن كتابة الأسعار على 7 سلع استراتيجية

أكد بيان صادر عن وزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استهل العام الجديد ببدء أولى اجتماعاته التنظيمية لوضع قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك

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٥ آلاف طفل يوميا.. الصحة: انخفاض معدل الإنجاب للسيدات لأول مرة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، لقاءً موسعًا مع مديري مديريتي الشئون الصحية والأوقاف بجميع محافظات الجمهورية

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التعليم العالي: أكثر من 12 ألف طالب وباحث استفادوا من منح صندوق رعاية المبتكرين

أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي نجاح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في الوصول ببعض الأفكار المُبتكرة إلى منتجات ، واستفادة 12,539 طالبًا وباحثًا من برامج ومنح الصندوق.

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جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية ويمثلها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي

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"هسجنك".. التفاصيل الكاملة لخناقة ريهام سعيد ومالكة قناة الشمس

حالة من الجدل أثارتها خلافات الإعلامية ريهام سعيد مع سميرة الدغيدي، مالكة قناة الشمس، إثر فسخ الإعلامية تعاقدها مع القناة منذ نحو شهرين.

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