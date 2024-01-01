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BBC

إعلامية: من المتوقع تعديل أسعار اشتراكات المترو خلال الأيام المقبلة

06:58 م الإثنين 01 يناير 2024

اشتراكات المترو

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كتب- مصراوي:

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، تفاصيل زيادة أسعار مترو الأنفاق الجديدة التي تم تطبيقها اليوم، مؤكدة أن أسعار المترو تنوعت بين 6 و8 و12 و15 جنيها، وفق طبيعة كل منطقة، منوهة بأن سعر المنطقة الواحدة 6 جنيهات، والمنطقتين 8 جنيهات و3 مناطق 12 جنيها وأكثر من 23 محطة 15 جنيها، ولذوي الهمم تذكرة مخصصة بقيمة نصف جنيه فقط لأربعة مناطق.

وتابعت عزة مصطفى خلال برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه من المتوقع أن يتم تعديل في أسعار اشتراكات المترو أيضا الأيام المقبلة.

وقالت: الناس بدأت تبحث عن إمكانية زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والبترول، وهناك لجان تسعير للبترول قد تثبت السعر أو تزيده لـ10%.

وأشارت إلى أن زيادة الأسعار الآن مشتملة على سلع كثيرة، ووزير التموين يبحث آلية لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية، ومصر انضمت للبريكس اليوم رسميا وعلى إثر هذا قد تنخفض أسعار سلع جديدة ومنتجات تصل لحد السيارات.

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