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أمطار القاهرة ليلا.. الأرصاد تعلن الأماكن والظواهر الجوية لطقس الساعات المقبلة

04:03 م الإثنين 01 يناير 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد ازدياد كميات الأمطار المتساقطة على بعض الأماكن، بسبب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا لكنه غير متعمق بشكل كبير.

وأضافت غانم، أنه مع المساء تزداد كميات الأمطار وتغزر على بعض المناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط حيث من المتوقع أن تزداد الأمطار في هذه المناطق عن المتوسط فترة المساء.

وتابعت: تمتد الأمطار لبعض الأماكن من جنوب الوجه البحري قد تصل للقاهرة وتكون خفيفة ولكن مجمل الأمطار في المناطق الداخلية ستكون غير مؤثرة ومتقطعة".

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أصبحت منخفضة على اغلب المناطق حيث تسجل القاهرة 20 درجة، والصغرى تصل لـ14 درجة.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم، نظرا لانخفاض الحرارة ومتابعة النشرة الجوية لمعرفة آخر التطورات الخاصة بحالة الطقس.

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