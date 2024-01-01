وزير الزراعة يوجه بالمرونة في صرف التقاوي والأسمدة للمزارعين

القاهرة- أ ش أ:

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمرونة في صرف التقاوي والأسمدة للمزارعين ومتابعة برامج الشحن من المصانع في إطار منظومة الحوكمة الجديدة التي تمنع التلاعب أو التهريب.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة اليوم الاثنين، مع عدد من قيادات الوزارة لبحث العديد من الملفات المهمة والتي على رأسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح.

وناقش وزير الزراعة جهود تنمية الثروة السمكية في ضوء زيارته الأخيرة للمفارخ البحرية في بورسعيد، وكذلك افتتاح موسم الصيد في بعض البحيرات، فضلا عن متابعة سير العمل في الحجر الزراعي والصادرات الزراعية وخاصة مع بداية موسم تصدير الموالح.

كان وزير الزراعة قد هنأ الأخوة المسيحيين بمناسبة العام الميلادي الجديد، معربا عن تمنياته لهم ولأسرهم ولجميع المصريين بكل الخير والسعادة، كما هنأ للعاملين في الوزارة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا الله عز وجل أن يكون عام خير وسعادة ورخاء على الأمتين العربية والإسلامية

وعلى الشعب المصري العظيم، في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.