الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
03:15 م الإثنين 01 يناير 2024
القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد نادر سعد؛ للتعزية في وفاة داليا عادل خليل، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
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القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد نادر سعد؛ للتعزية في وفاة داليا عادل خليل، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.
فيديو قد يعجبك:
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