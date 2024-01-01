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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

03:15 م الإثنين 01 يناير 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد نادر سعد؛ للتعزية في وفاة داليا عادل خليل، وإبلاغ أسرتها خالص العزاء والمواساة.

هذا المحتوى من

Asha
الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي مندوب تعزية

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