إعلان

BBC

وزير الصحة: "اللي بيخلفوا كتير هم الأشخاص الأكثر جهلا"

12:38 م الإثنين 01 يناير 2024

الدكتور خالد عبدالغفار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن محافظات "أسيوط والمنيا وقنا" هي الأكثر بالنسبة لمعدلات الإنجاب على مستوى الجمهورية، متابعا:" الأشخاص اللي بيخلفوا كثيرا هم الأكثر فقرا وعلما وجهلا".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، بأكاديمية الأوقاف بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، أن مشكلة الزيادة السكانية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني في مصر ويعرقل جهود التنمية والنمو الاقتصادي، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.


وأكد وزير الصحة والسكان أن المجتمع المصري لديه ثقة كبيرة في رجال الدين تفوق في بعض الأماكن والأوقات ثقة المواطنين في الأطباء.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الزيادة السكانية في مصر هي 1.6 سنويا وهي الفرق بين عدد المواليد والوفيات كل عام، متابعا: "التغير الديمغرافي في مصر بدأ سنة 1950.

ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن مصر في عام 55 بلغ عدد سكانها 21 مليون وهو نصف عدد السكان بالنسبة لدولتي ألمانيا وإيطاليا في هذا الوقت، وأصبحت 7 أضعاف الدولتين في 67 عاما فقط".

خالد عبدالغفار وزير الصحة معدلات الإنجاب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحكومة اليابانية: لم نسجل أي خلل في المحطات النووية جراء الزلزال

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل.. زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم
أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
إخوان الدم.. ماذا فعل صراع الجنرالين بأسرتين سودانيتين؟
عاجل - الحكومة تقرر الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد