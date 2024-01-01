أمطار على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الساعات المقبلة يشهد استمرار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة، يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء اليوم على مناطق من (الإسكندرية - البحيرة- كفرالشيخ -دمياط) تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبري.

وتابعت الهيئة: "يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تظل الأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٠ درجة مئوية .

- السواحل الشمالية ٢٠ درجة مئوية.

- جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية.

- شمال الصعيد ٢١ درجة مئوية.

- جنوب الصعيد ٢٦ درجة مئوية.

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