حصاد 2023.. التنمية المحلية تعلن نتائج مشروع "حياة كريمة"

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أهم إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي حققتها الوزارة بالمحافظات في إطار الدور المكلفة به الوزارة خلال عام 203 وأبرز مستجدات الموقف التنفيذي والتشغيلي لمجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

وأكد اللواء هشام آمنة، في بيان الاثنين، أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) هو مشروع القرن بالنسبة للدولة المصرية، فهو البرنامج الأضخم من حيث التمويل والأكبر من ناحية النطاق الجغرافي والأعلى من حيث المستهدف البشري مما استلزم التخطيط الجيد لتنفيذ المشروعات الضخمة بها.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تلعب دورًا أساسيًا في تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية والتي وجه الرئيس السيسي نحو إنشائها على مستوى الوحدات المحلية القروية بقرى المبادرة الرئاسية في ظل متابعة أسبوعية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف أن عدد المجمعات التي تم نهو الأعمال الإنشائية بها بلغ حوالي 320 مجمعًا من إجمالي 332 مجمعًا، وجارٍ استكمال العمل بباقي المجمعات وفقًا للجدول التنفيذي والبالغ عددها 12 مجمعًا، كما تمت عملية الاستلام الابتدائي لعدد 250 مجمعًا.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة وضعت بالتنسيق مع الجهات المعنية خطة لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية تباعًا، واستيفاء المتطلبات الخاصة بتشغيلها (توصيل المرافق - التأثيث والتجهيز - تدريب الكوادر البشرية)، ونجحت الوزارة خلال 2023 في الانتهاء من تأثيث وتجهيز 183 مجمع خدمات حكومية، ونهو توصيل المرافق والعدادات لـ322 مجمعًا بنسبة 96% وتم توصيل عدادات الكهرباء إلى حوالي 308 مجمعًا بنسبة 93%، وجارٍ مواصلة أعمال توريد أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وتجهيز المجمعات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم الانتهاء من أعمال تدفيع خدمات الإنترنت فائق السرعة لـ 216 مجمعًا.

وأضاف أن هذه المجمعات تضم كل الخدمات الحكومية الإجرائية التي يحتاجها المواطن من الدولة (خدمات الإدارة المحلية، التموين، التضامن الاجتماعي، الأحوال المدنية، الشهر العقاري، البريد).

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وضعت خطة لتشغيل المجمعات الحكومية التي تم الانتهاء منها ونجحت في تدريب 6250 موظفًا من الكوادر المنتقلة إلى 250 مجمع خدمات لرفع مهاراتهم وكفاءتهم لتتواكب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة بالمجمعات الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع عدد من البنوك المصرية لتركيب 109 ماكينات Atm لتعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمة لمواطني القرى وتوفير موارد ذاتية للوحدات المحلية، كما تم تسليم المساحات المخصصة للبريد المصري داخل 250 مجمع حكومي.

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بقرى المبادرة الرئاسية، أكد اللواء هشام آمنة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 213 مشروعًا بنسبة 61% وجارٍ العمل على نهو 138 مشروعًا بنسبة 39% ليصل إجمالي عدد المشروعات إلى 351 مشروعًا، تتضمن 124 سوقًا حضاريًا و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تساهم بدرجة كبيرة في تحسين المستوى الحضاري والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلي وتوفر موارد جيدة لتعظيم الإيرادات الذاتية للمحافظات، فضلًا عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم في دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أي معوقات تعترض تنفيذ أيًا من مشروعات المبادرة الرئاسية.

وتابع أن الوزارة تسيير بخطى متسارعة ومتلاحقة للتجهيز للمرحلة الثانية من المباردة الرئاسية (حياة كريمة)، حيث تم مراجعة وتدقيق الوحدات المحلية القروية والقرى المستهدفة بمراكز المرحلة الثانية وتوابعها والتي يبلغ عدد القرى بها 1638 في 437 وحدة محلية بـ 52 مركزًا في 19 محافظة، بالإضافة إلى اختيار 29 قرية في 25 وحدة محلية بـ7 مراكز في نطاق محافظة مطروح يتم تنفيذ مشروعاتها بما يلائم الطبيعة العمرانية والاجتماعية للمجتمعات البدوية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع المحافظات من حصر الأراضي المتاحة والمتوفرة بقرى المرحلة الثانية استعددًا لتنفيذ المشروعات المخططة لها بمبادرة حياة كريمة وتحديد جهة الولاية لقطع الأراضي المتاحة والمتوفرة وبلغت قطع الأراضي المتوفرة 4903 قطعة بإجمالي 583,209,67 متر.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة أشرفت خلال هذه المرحلة على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة بنهج تشاركي من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى الوحدات المحلية القروية المستهدفة، في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إشراك مواطني القرى المستهدفة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، لافتًا إلى أن جهود فرق العمل ساهمت في توفير 100% من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية، والتي بلغت 5545 قطعة أرض.

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