زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بداية من اليوم

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مطلع بالشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالخط الثالث بدء تطبيق زيادة جديدة في أسعار تذاكر المترو على جميع الخطوط اعتبارا من اليوم الإثنين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، إن الزيادة مقرة من جانب وزارة النقل.

وجاءت الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق كما يلي:

- ركوب 9 محطات بـ 6 جنيهات بدلا من 5.

- ركوب 16 محطة بـ 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات.

- ركوب 23 محطة بـ 12 جنيها.

- ركوب أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيها.