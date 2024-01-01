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البابا تواضروس الثاني يترأس قداس الاحتفال برأس السنة بالإسكندرية

12:30 ص الإثنين 01 يناير 2024

البابا تواضروس يصل الكاتدرائية المرقسية بالاسكندري

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كتب- إسلام لطفي:
ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، صلوات التسبحة الكيهكية ليلة راس السنة الميلادية، والقداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية بحضور الأباء الكهنة وسط حضور شعبى .

وتصلى الكنائس اليوم صلوات طقسية للاحتفال بأعياد رأس السنة في الكنائس المسيحية للطوائف المختلفة، وسط مظاهر العيد، ومن أبرز مظاهرها التزيين ووضع شجرة الكريسماس بشكلها المعتاد في الكنيسة، وتكسوها الزينة بألوانها الزاهية.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقد الخميس الماضى، الاجتماع السنوى مع كهنة الرعاية الاجتماعية الذين يخدمون في كنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة إلى جانب إيبارشية المعادى.

البابا تواضروس قداس رأس السنة الكنيسة المرقسية الاسكندرية

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