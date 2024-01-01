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BBC

أمطار تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

10:00 ص الإثنين 01 يناير 2024
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    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
  • عرض 9 صورة
    أمطار غزيرة تضرب منطقة المهندسين بالجيزة
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كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين، أول أيام العام الميلادي الجديد 2024.

وقالت هيئة الأرصاد ،يسود اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت: يوجد شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة، كما توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 60% تقريبًا تغزر مساءً على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

وأكدت الهيئة انه يوجد أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، قد تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

الأمطار الطقس الأرصاد درجات الحرارة

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