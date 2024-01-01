السكر بـ 12 جنيها.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير

كتب- محمد سامي:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية لمقررات شهر يناير اعتبارًا من اليوم الإثنين، ولمدة 30 يوما، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، بمبلغ 50 جنيهًا لكل مواطن حتى 4 أفراد و25 جنيه بداية من الفرد الخامس حيث يستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقدين بالبطاقات التموينية.

وينشر "مصراوي" أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر والتي تتمثل في:

اللبن المجفف 125 جم بـ 25.5 جنيه.

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بـ 3.75 جنيه.

المربى.. أنواع 350 جرامًا بـ 16 جنيهًا.

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بـ 18 جنيهًا.

الجبن الأبيض زنة 125 جراما بـ 4.5 جنيه.

الجبنة تتراباك 500 جم بـ 14 جنيهًا.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بـ 3 جنيهات.

الجبنة تتراباك 250 جم بـ 7.50 جنيه.

الفول المعبأ 500 جم بـ 9.00 جنيهات.

المسلى صناعي 800 جم بـ 36 جنيهًا.

العدس المجروش 500 جم بـ 21 جنيهًا.

الصلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

کیس ملح طعام 300 جم بـ 1.25 جنيه.

الصلصة 300 جم بـ 8 جنيهات.

الشاي ناعم 40 جم بـ 5 جنيهات.

البسكويت بوو أنواع بـ 3.75 جنيه.

صابون غسيل 125 جم بـ 3 جنيهات.

صابون تواليت 125 جم بـ 7.50 جنيه.

مسحوق أتوماتيك 800 جم بـ 25 جنيهًا.

مسحوق عادي يدوي 800 جم بـ 16 جنيهًا.

البسكويت يويوز ويفر أنواع بـ 2.75 جنيه.

البسكويت تومورو أنواع بـ 3 جنيهات.

کیس سائل غسيل أوانٍ 80 جم بـ 3 جنيهات.

القهوة سريعة الذوبان 18 جم بـ 4 جنيهات.

علبة مرقة دجاج بـ 6 جنيهات.

البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

الخل 5% 900 ملي بـ 6 جنيهات.

المكرونة 800 جم بـ 13.00 جنيها.

المكرونة 400 جم بـ 6.5 جنيه.