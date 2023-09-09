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BBC

شديد الحرارة والقاهرة 37 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

10:04 م السبت 09 سبتمبر 2023
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    الطقس
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    درجات الحرارة والظواهر الجوية
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كتب- محمد شاكر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ١٠ سبتمبر، على جميع أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد حالة الطقس شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

أيضا تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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الطقس الأرصاد درجات الحرارة الموجة الحارة

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