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BBC

أستاذ جيولوجيا مغربي يكشف لمصراوي: نتوقع زلازل أخرى

09:54 م السبت 09 سبتمبر 2023

زلزال المغرب

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كتب- محمد عمارة:
قال الدكتور بدر الصفراوي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة مولاي إسماعيل بالمغرب، إن الزلزال المدمر الذي وقع مساء أمس والبالغ قوته 6.8 درجات تسبب في الكثير من الخسائر في المناطق الجبلية بسبب أن البيوت بنيت بالتراب المدكوك.

وأضاف لمصراوي، أن هناك خسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية لإنه الزلزال كان قويا جدا، مشيرًا إلى أن المنطقة تقع بمحاذاة فالق كبير، لكن المناطق المعروفة النشطة زلزاليا قريبة من أغادير وفي الشمال وربما يكون هناك علاقة وطيدة مع زلزال تركيا الأخير لأن الفوالق انا نفس خصائص.

وأوضح، نتوقع زلازل أخرى قوية، والفوالق تعني انكسارات في القشرة الارضية ولا تظهر على السطح، مؤكدًا تسجيل عشرات الهزات الارتدادية لكنها أخف حدة.

سوق مصراوى

زلزال المغرب توابع الزلزال الهزة الارتدادية بدر الصفراوي

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