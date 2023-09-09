الأشد حرارة على الإطلاق.. تعرف على موعد انتهاء فصل الصيف



كتب- محمد شاكر:

عانت مصر خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع درجات الحرارة، خلال موجات متتالية شهدتها جميع المحافظات المصرية منذ بداية فصل الصيف 2023، بعد أن وصل إلى ذروته.

حيث شهد العالم، هذا الصيف، الأشهر الثلاثة الأكثر حرارة على الإطلاق، وفقاً لمرصد كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي.

ويتساءل كثيرون عن موعد انتهاء فصل الصيف في مصر، إيذانا بانخفاض درجات الحرارة واستقرار الطقس، ومن ثم تحسن الأحوال الجوية.

فقد بدأ فصل الصيف فلكيًا، بحدوث الانقلاب الصيفي في 21 يونيو 2023، ويبلغ طوله 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

ومن المتوقع أن ينتهي فصل الصيف 2023 فلكيا وجغرافيا، يوم 22 سبتمبر الجاري، والذي سيكون آخر أيام فصل الصيف 2023 في نصف الكرة الأرضي الشمالي، وفقا للحسابات الفلكية.

كما يبدأ فصل الخريف فلكيا، بحدوث الاعتدال الخريفي يوم 23 سبتمبر المقبل الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء، وفقا للحسابات الفلكية ليستمر فصل الخريف 2023 في نصف الكرة الأرضية الشمالي حوالى 89 يوما.

ومن المقرر أن يكون الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي إيذانا بنهاية فصل الشتاء فيه.

وبعد حدوث الاعتدال الخريفي سيبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم بحدوث الانقلاب الشتوي وهو ذروة فصل الشتاء فلكيا، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظة.