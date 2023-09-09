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السيسي يتفقد النماذج الأثرية المصرية ضمن المعروضات التاريخية للدول المشاركة بقمة العشرين

08:40 م السبت 09 سبتمبر 2023

الرئيس السيسي

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كتب- محمد سامي:
تفقد الرئيس السيسي النماذج الأثرية المصرية، ضمن المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.

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