السيسي يتفقد النماذج الأثرية المصرية ضمن المعروضات التاريخية للدول المشاركة بقمة العشرين

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس السيسي النماذج الأثرية المصرية، ضمن المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.