السيسي يتفقد النماذج الأثرية المصرية ضمن المعروضات التاريخية للدول المشاركة بقمة العشرين
كتب- محمد سامي:
تفقد الرئيس السيسي النماذج الأثرية المصرية، ضمن المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشر لقادة مجموعة العشرين.
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