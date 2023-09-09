الهجرة: لا توجد حتى الآن أية بلاغات عن ضحايا مصريين جراء زلزال المغرب



أ ش أ:

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي،اليوم /السبت/، أنه لا توجد حتى الآن أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين عقب وقوع الزلزال بالمغرب، مؤكدة أن أحوال الجالية جيدة ومستقرة ويتم متابعتها أولًا بأول، "وهو ما نحمد الله عليه وندعو للجميع بالسلامة".

وشددت وزيرة الهجرة، في بيان اليوم، على أنها تتابع تطورات الموقف الخاص بالزلزال الذي ألمّ بدولة المغرب الشقيق، معربة عن أمنياتها القلبية لأهل المغرب بكل سلامة حكومة وشعبًا، ومقدمة التعازي لمن فقدوا ذويهم في الزلزال ،داعية الله للمصابين بالشفاء العاجل.

وقالت الوزيرة إنها على تواصل على مدار الساعة مع سفير مصر لدى المغرب السفير ياسر عثمان،وكذلك مع البعثة الدبلوماسية والجالية هناك للاطمئنان على سلامة وأحوال المصريين هناك.

وتابعت الوزيرة :" الأنباء الواردة من المغرب سجلت أن جميع الضحايا حتى الآن ممن يقطنون المناطق النائية والجبلية حول أغادير ومراكش"، موضحة أن هناك نقاط اتصال في كافة المدن المغربية تقوم بموافاة السفارة المصرية بكل التطورات التي تخص الجالية المصرية.

وأشارت إلى أن المصريين في المغرب يتركزون في عدد من المدن تتصدرها، الدار البيضاء باعتبارها العاصمة الاقتصادية وتتوافر بها فرص العمل، وفي طنجة حيث يوجد الميناء على البحر المتوسط، وفي الرباط والمدن المحيطة بها باعتبارها العاصمة السياسية، ويقيم عشرة أشخاص مصريين في مراكش تم الاطمئنان عليهم وجميعهم بخير حتى الآن.

وأكدت أنها تتابع من خلال غرفة عمليات الوزارة، على مدار الساعة الموقف للاطمئنان على أبنائنا في المغرب، وتتمنى للجميع السلامة والأمان.