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BBC

السيسي يتفقد القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية بقمة العشرين

07:31 م السبت 09 سبتمبر 2023

يشارك الرئيس السيسى في أعمال قمة مجموعة العشرين

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كتب- محمد سامي:
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تقام حالياً بالهند.

ويشارك الرئيس السيسى في أعمال قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بالعاصمة نيودلهي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي " ناريندا مودى " والذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة .

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الرئيس السيسي قمة العشرين المعروضات التاريخية الهند

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