السيسي يتفقد القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية بقمة العشرين

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تقام حالياً بالهند.



ويشارك الرئيس السيسى في أعمال قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بالعاصمة نيودلهي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي " ناريندا مودى " والذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة .