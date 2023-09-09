السيسي يعزى الشعب المغربي فى ضحايا الزلزال

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء للشعب المغربي الشقيق والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال.

وعبر الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن تمنياته الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكدًا تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب.