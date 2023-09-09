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BBC

السيسي يعزى الشعب المغربي فى ضحايا الزلزال

07:00 م السبت 09 سبتمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء للشعب المغربي الشقيق والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال.

وعبر الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، عن تمنياته الخالصة للمصابين بسرعة الشفاء، مؤكدًا تضامن مصر، حكومة وشعبًا، مع الأشقاء في المغرب.

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