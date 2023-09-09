السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة العشرين

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً جانبيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".