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السيسي يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة العشرين

06:58 م السبت 09 سبتمبر 2023

السيسي يلتقي نظيره الفرنسي

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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لقاءً جانبيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة بنيودلهي.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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الرئيس عبدالفتاح السيسي إيمانويل ماكرون قمة مجموعة العشرين

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