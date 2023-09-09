حدث في 8 ساعات| ظهور آثار الملء الرابع لسد النهضة.. والتموين تواجه تعطل منظومة الخبز

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها ظهور آثار الملء الرابع لسد النهضة.. وتحرك عاجل من التموين لمواجهة تعطل منظومة صرف الخبز على مستوى المحافظات.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

ظهور آثار الملء الرابع لسد النهضة.. "شراقي" يكشف حجم المياه المخزنة وتأثيرها

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن كمية التخزين في بحيرة سد النهضة لشهرَي يوليو وأغسطس و8 أيام من سبتمبر، بلغت نحو 24 مليار متر مكعب عند منسوب 625 مترًا فوق سطح البحر، وهي تعادل نحو 50% من المتوسط السنوي لتدفق نهر النيل.

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رئيس الوزراء يتابع محيط المتحف المصري الكبير

عقب جولته بالمتحف المصري الكبير، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال التطوير الجارية في المناطق المحيطة بالمتحف

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تعطل منظومة صرف الخبز على مستوى المحافظات.. وتحرك عاجل من "التموين"

تعرضت منظومة صرف الخبز إلى تعطل صباح اليوم السبت، تسبب في ارتباك شديد في جميع المخابز على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يقرب من 30 ألف مخبز.

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أول تحرك حكومي بشأن سرقة آثار فرعونية من المتحف البريطاني بلندن

عقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اجتماعا، لمتابعة تداعيات واقعة سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، وما تم في هذا الشأن.

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السيسي أمام قمة العشرين: نسعى لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتجارة الطاقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة صياغة ترتيبات مستقبلية لتحقيق الأهداف المشتركة، وسط تحديات غير مسبوقة تواجهنا اليوم، محورها النظام متعدد الأطراف، استنادا إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، وتعظيم دور المؤسسات الدولية في الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات.

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نبدأ من حيث انتهى العالم.. رجل الأعمال خلف الحبتور يفتتح مركز الحبتور للأبحاث

أفتتح رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور اليوم السبت "مركز الحبتور للأبحاث" في القاهرة،

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محافظ القاهرة: إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

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بقسط 600 جنيهًا.. الإسكان تكشف حقيقة طرح وحدات في "سكن لكل المصريين" الآن

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق أعلن عن طرح 17 إعلانا لشقق الإسكان الاجتماعي منذ 2014، تقدم لهم أكثر من مليون ونصف مواطن، لافتة إلى أن كل إعلان يتم تحديد عدد من الشروط والضوابط ليصل الدعم لكل المستحقين.

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