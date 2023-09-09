"طاقة النواب": الرئيس طرح حلولًا لأزمة الطاقة في قمة العشرين



كتب- نشأت علي:

ثمن حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مقترحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالدورة الـ 18 لقمة العشرين، منها إعلان مصر عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لأزمة الغذاء العالمي ، ودعماً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.

وقال البرلماني في تصريحات صحفية، إن الدعوة تمثل حلاً كبيرًا للأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس خلال الكلمة قدم حلولًا لازم الطاقة حيث عرض جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة، من خلال ما أعلنته مصر على هامش مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخcop27 عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل، بالإضافة إلى ما تتخذه مصر من خطوات، لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة، من خلال استضافة مقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة في العالم.

وأضاف "عوض الله"، أن مشاركة الرئيس في قمة العشرين "G20" والتي تعقد بمدينة نيودلهي تعكس أهمية ومكانة مصر كدولة محورية فاعلة إقليميا وقاريا وعالميا.

وأكد عوض الله، أن الرئيس طرح حلولا لأزمة الطاقة وغيرها من الأزمات الدولية والإفريقية حيث طالب الرئيس بتعزيز الجهود الدولية لتيسير إندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف.