محافظ القاهرة: إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة



كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة بصدد إقامة عدة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المعارض سيتم إقامتها فى عدد من مناطق القاهرة خاصةً المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ، أن هذه المعارض تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهلهم بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد وتوفير احتياجات الطلاب بسعر ملائم.