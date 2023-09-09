المرة الأولى بمصر.. وزير المالية يكشف مزايا اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ

كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية متعدد الأطراف وتم إنشاؤه بمبادرات من دول آسيوية وهدفه التنمية الاقتصادية في آسيا وتسهيل الاستثمارات في الدول.

وأضاف خلال كلمته بجلسة حوارية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، لمناقشة استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا: البنك ينفذ عملية تواصل بين دول آسيا وإفريقيا من خلال التركيز على تحسين مستوى المعيشة والتواصل بين الدول بحيث أنه يساهم في الاستدامة العالمية والمحلية.

وتابع: البنك بدأ برأسمال ١٠٠ مليار دولار ومصنف تربل a مع نظرة مستقبلية مستقرة ويركز على الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والاتصالات وتكنولوجيا ويركز أكثر على القطاع الخاص.

وتابع: هناك ١٠٦ دول أعضاء في البنك من سكان العالم وهناك دول غير إقليمية أعضاء فيه، وقد اعتمد البنك استثمارات لنا بقيمة ٤٤.٤ مليار دولار ووافق أيضا على ٣٦ مليار دولار والنسبة الغالبة فيه للقطاع الخاص.

واستطرد: علاقتنا بهذا البنك قوية فقد انضممنا عضوا مؤسسا في ٢٠١٦ بعد تكوين البنك مباشرة ويتعامل معنا كدولة إقليمية مؤسسة ولدينا ٦٥٠ مليون دولار في رأس مال هذا البنك.

واستكمل: بنك التنمية الجديد الخاص بمجموعة بريكس، برأس مال ١٠٠ مليار ونحن أكبر حصة بعد الـ٥ دول المؤسسة بـ ١.٢ مليار دولار، بما يعكس اهتمام مصر بالوجود في هذه المؤسسات المالية الجديدة.. ومصر تعتبر دولة غير إقليمية لأنها في إفريقيا من حيث الموقع وهي أكبر مساهم من قارة أفريقيا، ولأول مرة يعقد البنك اجتماعاته السنوية في أفريقيا.

وذكر: محفظة استثمارات البنك في مصر تبلغ ١.٣ مليار دولار، ولنا مقعد في مجلس إدارة البنك بالتناوب مع كندا وساهم البنك في استثمارات قطاع النقل ب ٢٥٠ مليون يورو في خط مترو الإسكندرية أبو قير، كما ساهم في برنامج النمو الشامل، وفي برنامج خدمات الصرف الصحي ب ٣٠٠ مليون دولار ودخل في مجمع بنبان للطاقة ب ٢١٠ مليون دولار، وقدم تسهيلات تمويلية للبنك الأهلي ب١٥٠ مليون دولار وبنك مصر ب ٣٠٠ مليون يجري الاتفاق عليهم.

وقال: نجهز لإصدار سندات الباندا وهي سندات صينية تصدر في سوق المال الصيني، وتم طلب ضمانات ووفرناها بالفعل فالبنك الإفريقي اعطى ضمانة ب٣٥٠ مليون دولار ونتوقع أكثر من ٢٣٠ مليون دولار من البنك الآسيوي بما يزيد عن ٥٠٠ مليون دولار لإصدار الباندا، المتوقع القيام به قبل بداية ٢٠٢٤.

وأضاف: جزء من استراتيجيتنا نحو تنويع سلة عملاتنا، فبدأنا نتحرك بعملات أخرى وكان هناك إصدارا في ساموراي وهناك الين الياباني بما يوازي ٥٠٠ مليون دولار أمريكي في الأسواق المالية اليابانية.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول "استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بأفريقيا"، بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

ويناقش أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك ٢٥، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، لأول مرة في أفريقيا، وكيفية ترويج الفرص الاستثمارية المصرية والمقاصد السياحية من خلال هذا الحدث العالمي، والدور المصري في تبني التحديات الإفريقية، وتعزيز الشراكات التنموية بين القارتين الأفريقية والآسيوية.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية، بشرم الشيخ، ما يقرب من 3000 مشارك يضم عدد 106 وفد للدول الأعضاء بالبنك على مستوى سواء وزير مالية أو محافظ بنك مركزي بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ومراقبون دوليين لمؤسسات التمويل الدولية بجانب الإعلاميين والصحفيين الدوليين.