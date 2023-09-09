وزير الزراعة: الرئيس حرص منذ توليه المسئولية على دعم الفلاح

كتب- أحمد مسعد:

تقدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة إلى فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بعيدهم في التاسع من سبتمبر كل عام.

وقال "القصير" إن الاحتفال بعيد الفلاح الـ71، هذا العام يأتي تقديرا لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.

وأضاف "القصير" أن معدن الفلاح المصري تجلى في وقت الأزمات حيث لم يتخل أبدًا عن دوره في العمل والإنتاج على مر العصور.

وأوضح وزير الزراعة أن الفلاح المصري العظيم سطر خلال أزمة كورونا ملحمة بعرقه وجهده، ففي الوقت الذي توقفت فيه عدد كبير من القطاعات عن العمل، وحالة الركود التي سادت العالم، حتى دول العالم المتقدمة، أبى الفلاح المصري أن يتوقف عن الإنتاج وواصل العمل بكل إخلاص وتفاني متحديا تلك الأزمة والجائحة التي يمر بها العالم لتحقيق الأمن الغذائي بل وحرص أيضا على زيادة إنتاجيته من محاصيله، والحفاظ على جودتها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في زيادة الصادرات الزراعية في مصر، والتي شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة.

وتابع: الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدر جيدا ما يبذله الفلاح من جهود، وتضعه دائمًا نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لأول مرة لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية وكذلك التوسع في إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة لزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى الاهتمام بالقوافل البيطرية وحملات التحصين لحماية مواشيه من الأمراض والأوبئة وتقديم سبل الدعم الفني للفلاح حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أخذ على عاتقه منذ توليه مسئولية البلاد الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل غير مسبوق وزيادة الدعم المقدم للفلاح تقديرا لمسيرته وعطاءه الذي لا ينقطع وتكريما على ما بذله من جهد.​