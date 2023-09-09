كيف تحمي نفسك من الجلطة؟.. 10 وصايا من جمال شعبان

كتب- محمد عبدالناصر:​

حدد الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، عددا من النصائح للحماية من الجلطات والسكتات المفاجئات.

وأضاف "شعبان" في منشور عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك: الحماية من الجلطات بيبتدي من الطفولة وليس من بعد سن الـ140، ولحماية نفسك من من الجلطات لازم نلتزم قدر الإمكان بهذه النصائح:

1- الطعام الصحي الغني بالخضروات والفواكه وعدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات والدهون الحيوانية والمهدرجة (السمن الصناعي) وتعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية والمسلوقة

وتجنب المقليات والوجبات السريعة قدر الإمكان والإكثار من شرب الماء.

2- تجنب زيادة الوزن والسمنة.

3- الرياضة المنتظمة.

4- تنظيم الغذاء: إفطار مبكر، وغداء لا يتعدى الساعة 5 مساءً، وعشاء خفيف "زبادي وثمرة فاكهة" الساعة 10 مساءً أو بدون عشاء.

5- النوم بكمية وكيفية كافية.

6- لا تدخن ولا تجالس المدخنين، مع منع مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

7- في حالة وجود عوامل الخطورة التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الشرايين مثل الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم من خلال المتابعة الطبية المنتظمة

والعلاج الدوائي المكثف للحفاظ على الشرايين من تداعيات هذه الأمراض.

8- حتى الشخص السليم تماما ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري وعمل بعض التحاليل الروتينية مثل السكر التراكمي

الكولسترول.

9- الحرص على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيا لكسر روتين الحياة وتخفيف ضغوط العمل.

10- تجنب الضغوط النفسية والعصبية قدر الإمكان.